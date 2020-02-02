IPTV Ростелеком (февраль 2020)

Российские каналы

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2 комментария

  2. ЛИСТИК ХОРОШИЙ , БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО . НО НЕ ИДЕТ НА ВЕСЬ ЭКРАН , ТОЛЬКО ЗВУК. ТОЕСТЬ РАЗВЕРНУЛСЯ И ВИСИТ КАРТИНКА. У МЕНЯ АНДРОИД ПРИСТАВКА . ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!

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